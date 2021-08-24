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В Рязани приступили к очистке пруда «Серая шейка»
Работы планируют завершить через неделю.

В Рязани приступили к очистке пруда «Серая шейка». Об этом во вторник, 24 августа, сообщает мэрия.

Городская администрация заключила муниципальный контракт с ООО «Экология прудов». К работам привлекли бригаду из шести человек и спецтехнику — два плавающих понтонных экскаватора.

В настоящее время подрядчик вывез порядка 200 кубических метров донных отложений. Также рабочие очищают берег водоема от камыша, чтобы засеять его газонной травой, и проводят укрепление береговой линии.

Работы продлятся еще неделю.

Напомним, ранее рязанцы рассказали, что в пруду «поржавела» вода.