В Рязани приступили к очистке пруда «Серая шейка»
Работы планируют завершить через неделю.
В Рязани приступили к очистке пруда «Серая шейка». Об этом во вторник, 24 августа, сообщает
Городская администрация заключила муниципальный контракт с ООО «Экология прудов». К работам привлекли бригаду из шести человек и спецтехнику — два плавающих понтонных экскаватора.
В настоящее время подрядчик вывез порядка 200 кубических метров донных отложений. Также рабочие очищают берег водоема от камыша, чтобы засеять его газонной травой, и проводят укрепление береговой линии.
Работы продлятся еще неделю.
Напомним, ранее рязанцы рассказали, что в пруду «поржавела» вода.