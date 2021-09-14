В Подмосковье за изнасилование и убийство пенсионерки задержали двух мигрантов

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 и пункту, а части 2 статьи 131 УК РФ.

В Подмосковье за изнасилование и убийство пенсионерки задержали двух мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

В понедельник, 13 сентября, тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2». По горячим следам оперативники задержали двух мужчин, граждан соседнего государства.

Сообщается, что криминалисты осмотрели место происшествия, взяли биологические материалы и у задержанных и изъяли вещи, в которых они были в день убийства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 и пункту, а части 2 статьи 131 УК РФ.

Напомним, после убийства женщины жители села Бужаниново вышли на народных сход. Около двухсот человек требовали наказать гастарбайтеров.