В Подмосковье жители села вышли на народный сход после убийства пенсионерки гастарбайтерами

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом — народный сход. Около двухсот человек вышли на улицы, чтобы выразить протест и потребовать наказания для гастарбайтеров, надругавшихся над местной 65-летней жительницей и убивших её.

В Подмосковье жители села Бужаниново вышли на народный сход после убийства пенсионерки гастарбайтерами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, на улицы вышли около двухсот. Они требуют наказать гастарбайтеров, которые надругались над 65-летней жительницей и убили ее.

По словам местных жителей, мигранты пристают к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних.

Отмечается, что к месту собрания подтягивают сотрудников полиции и ОМОНа.