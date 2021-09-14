Рязанский минздрав отреагировал на очереди в детской поликлинике № 2

Для улучшения ситуации в поликлинике будут работать ординаторы педиатрического отделения РязГМУ.

Рязанский минздрав отреагировал на очереди в детской поликлинике № 2. Комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

По словам представителей министерства очередь возникла из-за увеличения количества пациентов, больных ОРВИ, и высокого спроса на справки для детских секций. Отмечается, что справки из частных клиник секции не принимают.

В ответе минздрава говорится, что все обратившиеся получают медпомощь в полной мере. Для улучшения ситуации в поликлинике будут работать ординаторы педиатрического отделения РязГМУ.

Ранее рязанцы неоднократно жаловались на очереди к педиатру в детской поликлинике № 2. По словам посетителей в коридорах было жарко и душно, а в очередях стояло более 20 человек.