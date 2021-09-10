Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2

Одна из посетительниц поликлиники отметила, что в коридоре медицинского учреждения жарко и душно, в очереди на прием к педиатру стоят около 20 человек.

Рязанцы пожаловались на очередь в детской поликлинике № 2. Информация появилась в соцсетях в пятницу, 10 сентября.

Одна из посетительниц поликлиники отметила, что в коридоре медицинского учреждения жарко и душно, в очереди на прием к педиатру стоят около 20 человек.

«Это претензия не к больнице, а в целом к системе Минздрава», — заключила автор поста.