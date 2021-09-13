Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса

Об этом сам глава страны заявил на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле.

Президент Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за болеющих коронавирусом в его окружении. Об этом сам глава страны заявил на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле. Его слова передают РИА Новости .

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — заявил он.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на такое заявление, что Путин выразился «образно».

Ранее Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».