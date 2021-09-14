Николай Любимов поручил ускорить подключение отопления в соцсферу и жилые дома

Любимов поручил оперативно доработать вопросы по пуску отопления и взять вопрос под личный контроль главе администрации Елене Сорокиной.

Во вторник, 14 сентября, на заседании регионального правительства Николай Любимов отметил, что своевременная подача отопления является важной темой для региона. Подача теплоснабжения должна быть обеспечена независимо от установленных сроков и регламентов.

Губернатор отметил, что ряд регионов ускоряет подключение отопления. Он попросил профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области.

«Необходимо начать подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома как только станет холодно и люди действительно будут в этом нуждаться. Мы и так живем в условиях пандемии, не нужно усугублять ситуацию сезонным повышением ОРВИ», — подчеркнул губернатор.

Любимов поручил оперативно доработать вопросы по пуску отопления и взять вопрос под личный контроль главе администрации Елене Сорокиной. Также губернатор попросил включиться в решение вопроса глав всех других муниципальных образований и министерства ТЭК и ЖХК.