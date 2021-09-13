Велосипедистку в Лесопарке сбила пьяная рязанка на «Хендэ»
Медосвидетельствование водителя кроссовера показало 0,722 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности аварии в Лесопарке.
ДТП произошло в воскресенье, 12 сентября, в 10:55 на улице Лесопарк напротив строения 13. 26-летняя рязанка на Hyundai Santa Fe не справилась с управлением и наехала на 54-летнюю велосипедистку.
Медосвидетельствование водителя кроссовера показало 0,722 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В результате аварии велосипедистку доставили в больницу. Проводится проверка.
Ранее о происшествии сообщили очевидцы.