Велосипедистку в Лесопарке сбила пьяная рязанка на «Хендэ»

Медосвидетельствование водителя кроссовера показало 0,722 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности аварии в Лесопарке.

ДТП произошло в воскресенье, 12 сентября, в 10:55 на улице Лесопарк напротив строения 13. 26-летняя рязанка на Hyundai Santa Fe не справилась с управлением и наехала на 54-летнюю велосипедистку.

Медосвидетельствование водителя кроссовера показало 0,722 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате аварии велосипедистку доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее о происшествии сообщили очевидцы.