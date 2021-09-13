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В Рязани пять улиц остались без воды из-за аварийных работ
Воды не будет до 17:00.

В Рязани на пяти улицах отключили холодное водоснабжение. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает сайт мэрии.

Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • Театральная площадь, дома №№ 1, 3, 5, 7б;
  • улица Урицкого, дома №№ 10/70, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 21, 23, 23а, 25, 27, 24;
  • улица Электрозаводская, дом № 5 корпус 1;
  • улица Есенина, дома №№ 29, 29в;
  • улица Народный бульвар, дом № 15/18.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.