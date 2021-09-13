В Касимове насмерть разбилась женщина, вылезая из окна по простыням

Пока хозяева дома спали, гостья захотела покинуть квартиру, но входная дверь оказалась закрытой. Тогда она решила спуститься вниз из окна по самодельному канату, сделанному из простыней. Однако связанная конструкция не выдержала и оборвалась. Женщина упала на крышу пристройки первого этажа, затем на землю и разбилась.

В Касимове насмерть разбилась женщина, вылезая из окна по простыням. Об этом сообщает ИД «Пресса». Трагедия произошла в субботу, 11 сентября, в 11 часов на улице 50 лет СССР.

56-летняя местная жительница пришла в гости к знакомым выпить. Когда хозяева дома уснули, женщина захотела уйти из квартиры, но входная дверь оказалась закрытой.

Тогда она решила вылезти из окна пятого этажа по самодельному канату из простыней. Конструкция не выдержала и оборвалась. Женщина упала на крышу пристройки первого этажа, а затем на землю.

По факту произошедшего проводится проверка.