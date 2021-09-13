В аварии в Скопинском районе пострадали три человека

В аварии пострадали водитель легковушки и пассажиры 23 и 73 лет, им оказали медпомощь.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии с фурой в Скопинском районе.

Авария произошла в воскресенье, 12 сентября, в 14:00 на 281-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 23-летний житель Тамбовской области на Nissan Almera двигался в сторону Тамбова и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ», которым управлял 21-летний водитель.

Водитель легковушки и пассажиры 23 и 73 лет получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее про аварии рассказали очевидцы в соцсетях. Они выложили видео последствий.