В аварии в Скопинском районе пострадали три человека
В аварии пострадали водитель легковушки и пассажиры 23 и 73 лет, им оказали медпомощь.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии с фурой в Скопинском районе.
Авария произошла в воскресенье, 12 сентября, в 14:00 на 281-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 23-летний житель Тамбовской области на Nissan Almera двигался в сторону Тамбова и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ», которым управлял 21-летний водитель.
Водитель легковушки и пассажиры 23 и 73 лет получили травмы, им оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее про аварии рассказали очевидцы в соцсетях. Они выложили видео последствий.