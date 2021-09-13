С 2022 года отцам начнут выдавать маткапитал на детей от суррогатных матерей

Власти планируют внести соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до конца 2021 года.

Отцам, у которых дети от суррогатных семей, власти планируют выдавать маткапитал. Эта мера поддержки станет доступна с 2022 года. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда. Их цитируют « Известия ».

По информации ведомства, внести соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» планируют до конца 2021 года.

«По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребенка, получать материнский капитал», — написано в статье со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее отцы с детьми от суррогатных матерей не имели права получить маткапитал, если его ребенка усыновила супруга.

Добавляется, что на эту меру власти выделят 10,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.