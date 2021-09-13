Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции

Срок исполнения поручения установлен 1 октября 2021 года.

Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете 2022 года средства на индексацию денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих выше уровня инфляции.

Поручение распространяется также на плановый период 2023 и 2024 годов.

Срок исполнения поручения установлен 1 октября 2021 года.

Напомним, в конце августа Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным и силовикам.