Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции
Срок исполнения поручения установлен 1 октября 2021 года.
Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции. Документ опубликовали на
Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете 2022 года средства на индексацию денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих выше уровня инфляции.
Поручение распространяется также на плановый период 2023 и 2024 годов.
Срок исполнения поручения установлен 1 октября 2021 года.
Напомним, в конце августа Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным и силовикам.