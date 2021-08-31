Военным выплатят до 15 тысяч рублей

Военнослужащие получат деньги в сентябре. Как подчеркивается в указах президента, средства нельзя удерживать по решениям судов, других органов или на основании приказов командиров.

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам, которая составит 15 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости .

В первую категорию попали военнослужащие по контракту, курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, которые не заключили договор на прохождение службы. Во второй категории оказались прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Военнослужащие получат деньги в сентябре. Как подчеркивается в указах президента, средства нельзя удерживать по решениям судов, других органов или на основании приказов командиров.

Также по 10 тысяч рублей выплатят пенсионерам, о чем ранее также подписывал указ президент.