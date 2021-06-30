Путин рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Путин сообщил, что привился вакциной «Спутник V».

Путин рассказал, какой вакциной привился от коронавируса. Об этом президент сообщил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

«Когда я делал прививку от коронавируса, в обороте их было две, обе хорошие, с врачами при выборе я не советовался», — рассказал президент.

Путин сообщил, что привился вакциной «Спутник V». По его словам, вечером после второго укола вакцины поднялась температура до 37,2, которая спала утром.