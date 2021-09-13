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На «Рязанских смотринах» театр кукол показал премьерные спектакли
В первые три дня международного театрального фестиваля «Рязанские смотрины» рязанский театр кукол выполнил программу, показав гостям из разных городов собственные премьеры.

В первые три дня международного театрального фестиваля «Рязанские смотрины» рязанский театр кукол выполнил программу, показав гостям из разных городов собственные премьеры.

Спектакль «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» поставил с рязанскими актерами известный белорусский режиссер Олег Жюгжда из Гродно. Действие спектакля начинается с авиакатастрофы, уцелевшие в которой люди забывают про погибших и начинают пировать прямо на месте крушения. И это не единственная необычность. Моцарт в том же спектакле играет «Реквием» на электрогитаре, а скупого рыцаря лечат две медсестры с капельницей. При этом весь пушкинский текст остается неизменным, что лишний раз подчеркивает пригодность классики для любой эпохи и любого театрального стиля.

Сказку для самых маленьких «Как научить дракона летать» поставил рязанский мэтр Валерий Шадский. Это проникновенный рассказ о городе, на главную площадь которого во время ливня спустился дракон. Юные зрители сочувствуют Дракоше и подружившемуся с ним мальчику Угольку, а их родители пытаются сравнить сказочных мэра, начальника полиции, хозяина банка и школьную учительницу с теми, кого они ежедневно видят в своей жизни.

Фестиваль «Рязанские смотрины» закончится 15 сентября. Всего рязанцы увидят спектакли 19 театров и театральных содружеств в пяти культурных учреждениях города: театре кукол, театре драмы, театре юного зрителя, областной филармонии и рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.