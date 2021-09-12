В Рязани стартовал юбилейный 30-й Кубок «Русской кожи» по мини-футболу

Торжественное открытие турнира РКЛФ по мини-футболу среди любительских команд прошло 11 сентября, на стадионе «Локомотив».

Торжественное открытие турнира РКЛФ по мини-футболу среди любительских команд прошло в субботу, 11 сентября, на стадионе «Локомотив». В нем приняла участие депутат рязанской городской думы Елена Акимкина.

Елена Акимкина пожелала турниру дальнейшего развития, командам — хорошей игры, а игрокам и их близким — здоровья.

На церемонии открытия также отметили юбилейные даты. Компании «Русская кожа» исполнилось 105 лет, группе компаний «Русская кожа» — 25 лет, РКЛФ — 15 лет.

Всего в новом сезоне в соревнованиях будут участвовать 111 команд — это 1 500 спортсменов. Помимо рязанцев на поле в «Ветеранском Кубке 35+ и 40+" выйдут футболисты из Коломны.

Команды будут сражаться за призовые места в пяти кубках: «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом», «Ветеранском 35+" и «Ветеранском 40+".

Игры турнира будут проходить каждые выходные на протяжении полутора месяцев. Победители в пяти кубках станут известны в конце октября.

Игры турнира пройдут с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических мер.