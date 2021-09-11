В Спасском районе закрыли движение по мосту через Оку

Движение закрыли с 8:30 до конца суток по техническим причинам. На месте выставили предупреждающие знаки. К населенным пунктам можно проехать по объездной дороге.

В субботу, 11 сентября, в Спасском районе закрыли движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение закрыли с 8:30 до конца суток по техническим причинам. На месте выставили предупреждающие знаки. К населенным пунктам можно проехать по объездной дороге.