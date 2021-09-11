В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с ребенком

Полиция совместно со следователями задержала двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка. Об этом передает РИА Новости.

Полиция совместно со следователями задержала двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск.

Ранее следователи сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору.

Правоохранители заявили, что подозреваемые — брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко — подъехали на машине к парковке к дому в пригороде Иркутска. За рулем была женщина. Мужчина вышел из машины и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный рядом автомобиль, в салоне которого сидела шестилетняя девочка. Ребенок испугался и выбежал из автомобиля, увидев огонь.

Личности злоумышленников установили и объявили в федеральный розыск.