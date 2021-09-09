В Иркутске брат и сестра подожгли машину с шестилетним ребенком

Их объявили в федеральный розыск.

В Иркутске брата и сестру объявили в федеральный розыск после поджога автомобиля, внутри которого находилась шестилетняя девочка. Об этом сообщили в следкоме Иркутска.

Инцидент произошел в пригороде Иркутска — поселке Маркова. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как к парковке возле одного из домов подъехал Nissan Qashqai. Из автомобиля вышел мужчина, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, поджег его и скрылся.

В машине находилась шестилетняя девочка. Увидев огонь, она выбежала из автомобиля.

В преступлении заподозрили брата и сестру Дмитрия и Ирину Маценко. На них завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Их объявили в федеральный розыск.