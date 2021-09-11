Полиция опубликовала подробности массового ДТП в центре Рязани
Около 18:10 у дома № 22 по улице Чапаева 37-летний рязанец на Kia RJ (K900) столкнулся c Honda Insight Hybrid, которой управлял водитель 1980 года рождения. После этого автомобиль Kia продолжил движение и столкнулся с Toyota Camry, за ее рулем была женщина 1986 года рождения.
Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности ДТП, произошедшего вечером в пятницу, 10 сентября, на улице Чапаева.
Около 18:10 у дома № 22 по улице Чапаева 37-летний рязанец на Kia RJ (K900) столкнулся c Honda Insight Hybrid, которой управлял водитель 1980 года рождения. После этого автомобиль Kia продолжил движение и столкнулся с Toyota Camry, за ее рулем была женщина 1986 года рождения. Далее Kia врезался в припаркованный у края проезжей части Renault Logan, после чего врезался в дерево.
Водитель Kia обращался за медпомощью. Проводится проверка.
Ранее появились фото с места ДТП.