В центре Рязани пьяный водитель «протаранил» три машины

По словам очевидца, ДТП произошло около 18:50. Водитель задел три машины и врезался в березу. В сообщении отметили, что виновник аварии был пьян.

В Рязани на улице Чапаева водитель «протаранил» три машины. Информация об этом появилась в соцсети вечером в пятницу, 10 сентября.

По словам очевидца, ДТП произошло около 18:50. Водитель задел три машины и врезался в березу. В сообщении отметили, что виновник аварии был пьян.

На место приехали скорая и полиция. Информация уточняется.