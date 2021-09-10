В Рязанской области осудят виновника смертельного ДТП в Путятинском районе

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander нарушил правила дорожного движения и выехал на «встречку». На 328 километре трассы М5 он столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом, который ехал по своей полосе.