В Рязанской области осудят виновника смертельного ДТП в Путятинском районе
Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander нарушил правила дорожного движения и выехал на «встречку». На 328 километре трассы М5 он столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом, который ехал по своей полосе.
В Рязанской области осудят виновника смертельного ДТП, которое произошло 25 июня в Путятинском районе. Об этом пишет ИД «
Следствие установило, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander нарушил правила дорожного движения и выехал на «встречку». На 328 километре трассы М5 он столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом, который ехал по своей полосе.
В ДТП погибла 55-летняя пассажирка Mitsubishi.
Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.