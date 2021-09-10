Спустя пять лет парализованная молодая мать из Рязани снова начала ходить

В 2016 году, когда девушке было 15 лет, она получила в ДТП множество тяжелых травм: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов. Спустя пять лет после аварии девушке провели две операции на стопах в Москве.

Спустя пять лет после аварии рязанке Евгении Шумановой столичные врачи провели две операции на стопы. В 2016 году, когда девушке было 15 лет, она получила в ДТП множество тяжелых травм: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов. Подруга рязанки, находившаяся в машине в тот вечер, погибла на месте. Тогда о Евгении заговорили в СМИ, называя ее «парализованной молодой матерью». Когда Евгения попала в аварию, ее дочке было четыре месяца.

После того случая, девушка была прикована к инвалидному креслу. Кости на ногах у нее неправильно срослись, поэтому она физически не могла встать на ноги. После выхода передачи на НТВ, Евгения надеялась на обещанное программой лечение в одной из московских больниц. Но время шло, а ей никто так и не позвонил.

Недавно Евгении исполнился 21 год и только спустя пять лет после аварии она получила шанс встать на ноги. Девушке провели две операции на стопах.

«Мне помогли с операцией. Когда надежды уже не было. До этого врачи, куда мы обращались в Рязани, только бесконечно назначали нам приемы, просили делать снимки. Никто не был заинтересован в моем лечении. Только в этом году мне провели две операции в Москве. Пока не буду говорить чья это заслуга, но скоро вы узнаете. В больнице я пролежала около двух месяцев, но очень рада результату и благодарна врачу за помощь», — поделилась Евгения Шуманова.

Как говорит Евгения, операцию провели поздно, голеностопные суставы на обоих ногах уже не будут двигаться. По ее словам, мышцы работают от бедра до колена, а заработают ли когда-нибудь ниже — неизвестно.

На одну ногу девушке установили фиксатор, с ним ей придется ходить всю жизнь. Точно такой же установят и на второй ноге, когда снимут гипс.

«Сначала я с ходунками училась ходить, было тяжело, но с каждым разом все лучше. Теперь могу небольшое расстояние самостоятельно без всего пройти. А так хожу с костылями, гуляю с дочкой недалеко от дома, она очень этому рада. Я ей пообещала, что следующем летом я буду ходить без всего и будем везде с ней гулять», — продолжила собеседница.

Евгения пояснила, что после снятия гипса будет думать о восстанавливающих занятиях в бассейне, лечебном массаже и уже планирует ходить тренироваться в зал.

«Я столько лет к этому шла и вот, вот оно чего я ждала, я до сих пор не могут поверить в это», — заключила она.