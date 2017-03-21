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19:20, 21 марта 2017 1 244
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НТВ рассказал о трагедии попавшей в аварию 15-летней рязанки. Видео

НТВ рассказал о трагедии попавшей в аварию 15-летней рязанки. Видео

НТВ рассказал о 15-летней рязанке, попавшей с 4-месячным ребенком в ДТП в 2016 году. Эфир программы «Говорим и показываем» с участием девушки вышел во вторник, 21 марта.

ДТП произошло летом 2016 года.

В результате аварии девушка получила множество тяжелых травм: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов, сейчас она прикована к кровати. Из-за полученных травм девушка больше не сможет иметь детей. Подруга рязанки, находившаяся в машине, погибла на месте ДТП.

В сюжете отмечается, что виновником ДТП признают молодого человека рязанки, который бял за рулем во время инцидента. Отец ребенка в машине не находился.

В программе приняли участие мать пострадавшей и мать виновника аварии. Сама рязанка также посетила шоу. В случившемся она винит водителя.

Напомним, рязанские следователи проверят врачей, оказавших девушке помощь.


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