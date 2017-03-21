НТВ рассказал о трагедии попавшей в аварию 15-летней рязанки. Видео

НТВ рассказал о 15-летней рязанке, попавшей с 4-месячным ребенком в ДТП в 2016 году. Эфир программы «Говорим и показываем» с участием девушки вышел во вторник, 21 марта.
ДТП произошло летом 2016 года.
В результате аварии девушка получила множество тяжелых травм: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов, сейчас она прикована к кровати. Из-за полученных травм девушка больше не сможет иметь детей. Подруга рязанки, находившаяся в машине, погибла на месте ДТП.
В сюжете отмечается, что виновником ДТП признают молодого человека рязанки, который бял за рулем во время инцидента. Отец ребенка в машине не находился.
В программе приняли участие мать пострадавшей и мать виновника аварии. Сама рязанка также посетила шоу. В случившемся она винит водителя.
Напомним, рязанские следователи