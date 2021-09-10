Скончался почетный гражданин Рыбновского района Сергей Ермаков
Сергей Ермаков возглавлял Рыбновскую межхозяйственную строительную организацию (МСО), занимался развитием района. Несколько раз он избирался депутатом районной думы.
Умер почетный гражданин Рыбновского района Сергей Ермаков. Об этом сообщила администрация района «ВКонтакте».
Сергей Ермаков возглавлял Рыбновскую межхозяйственную строительную организацию (МСО), занимался развитием района. Несколько раз он избирался депутатом районной думы.
Администрация Рыбновского района выразила соболезнования его родным и близким.