Рязанское управление ФСБ прокомментировало задержание замначальника отдела иммиграционного контроля

В пресс-группе подтвердили, что Юрий Чешковский был задержан сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Рязанское управление ФСБ прокомментировало задержание замначальника отдела иммиграционного контроля.

На запрос RZN.info в пресс-группе подтвердили, что Юрий Чешковский был задержан сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Он подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей-выходцев из стран СНГ за общее покровительство и передачу упреждающей информации о планируемых проверках по линии миграционного контроля.

Напомним, о задержании замначальника отдела иммиграционного контроля стало известно в четверг, 9 сентября.