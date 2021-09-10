На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 10 сентября, до 15:00 отключили холодную воду на улицах 1-й проезд Новой, 2-й проезд Новой, Совхозная дом № 7-б, Гражданская.

До 15:30 холодную воду отключили на улице Пронской в домах №№ 45, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64 корпус 1, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86, 88, 88 корпус 1, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 104 корпус 1.

До 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

улица Полевая;

улица Старое Село, дома с 15 по 87 (нечетные), дома с 46 по 86 (четные).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.