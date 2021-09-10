Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75%

По прогнозам Банка России, ключевую ставку планируется повысить еще в ближайшее время.

Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75%. Об этом сообщил сайт регулятора.

Ключевую ставку подняли в пятый раз подряд на 0,25 процентного пункта.

По прогнозам Банка России, ключевую ставку планируется повысить еще в ближайшее время.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.