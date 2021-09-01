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Рязанские полицейские поймали семейную пару наркоторговцев
Они работали на один из даркнет-магазинов по продаже наркотиков.

В Рязани полицейские задержали двоих жителей областного центра, торговавших наркотиками. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает региональное управление МВД.

Пара — 32-летний мужчина и 31-летняя женщина — ранее проживали в другом регионе и недавно переехали в Рязань. Они пристрастились к употреблению наркотиков и решили работать на один из даркнет-магазинов в интернете.

Правонарушителей выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Октябрьском городке. В это время они по городу раскладывали свертки с наркотиками в тайники. В квартире у задержанных оперативники обнаружили мефедрон и производное N-метилэфедрона общей массой 108 граммов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.