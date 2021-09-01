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Совративший десятилетнюю екатеринбурженку рязанец работал администратором в пивном баре
Появились подробности уголовного дела.

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело в отношении рязанца, совратившего десятилетнюю жительницу Урала. Об этом «КП Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

32-летний рязанец вступил в переписку с девочкой во «Вконтакте». Он знал, что она несовершеннолетняя, но тем не менее продолжал с ней общение — сначала на отвлеченные темы, а потом начал говорить об интиме.

«Зная о том, что девочка является несовершеннолетней, мужчина втерся к ней в доверие. Сначала он вел с ней переписку на отвлеченные темы, а затем начал говорить о сексе. В процессе общения он уговорил школьницу выслать ему свои интимные фото. После того как она это сделала, он начал отправлять девочке свои», — рассказал собеседник.

По информации агентства, переписка велась с середины сентября до начала октября 2020 года. О переписке узнала мама ребенка и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, кто является пользователем страницы «Данила Левиафан» — им оказался некий Владимир, проживающий в одной из квартир на Михайловском шоссе и работающий администратором в пивном баре.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии.