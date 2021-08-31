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Против работника рязанского пивзавода возбудили уголовное дело за совращение 10-летней девочки
32-летний рязанец использовал в соцсети «ВКонтакте» ник Данила Левиафан. Он переписывался с 10-летней девочкой из Екатеринбурга, которая присылала ему фотографии обнаженных половых органов. После этого он присылал ей снимки своего оголенного полового органа.

На администратора АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф» завели уголовное дело за совращение десятилетней девочки из Екатеринбурга. Об этом сообщил портал ЕАН.

32-летний рязанец использовал в соцсети «ВКонтакте» ник Данила Левиафан. Он переписывался с 10-летней девочкой из Екатеринбурга, которая присылала ему фотографии обнаженных половых органов. После этого он присылал ей снимки своего оголенного полового органа.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд избрал рязанцу меру пресечения — запрет определенных действий. Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.