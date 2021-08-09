Любимов похвалил программу местных инициатив в Рязанской области

Губернатор проверил благоустройство общественного пространства «Мамин сквер», которое осуществлялось, в том числе, в рамках областной программы поддержки местных инициатив. Благодаря участию в ней в этом году у школы № 75 появится мемориальный комплекс, посвященный рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Проект подготовили активисты ТОС по предложению отряда ВКС имени Героя Советского Союза Серафима Кирилловича Бирюкова Школы № 75.

Губернатор Николай Любимов заявил, что программа поддержки местных инициатив позволяет почувствовать себя единой командой, готовой работать на повышение качества жизни людей. Об этом он сказал во время встречи с активистами ТОС «Васильевский» в Рязани 9 августа.

Губернатор проверил благоустройство общественного пространства «Мамин сквер», которое осуществлялось, в том числе, в рамках областной программы поддержки местных инициатив. Благодаря участию в ней в этом году у школы № 75 появится мемориальный комплекс, посвященный рязанским летчикам — героям Великой Отечественной войны. Проект подготовили активисты ТОС по предложению отряда ВКС имени Героя Советского Союза Серафима Кирилловича Бирюкова Школы № 75. Губернатор отметил, что рязанцы активно участвовали в благоустройстве и «Мамин сквер» стал украшением микрорайона Дашково-Песочня.

«Эта территория стала любимым местом отдыха местных жителей, проведения праздников. А скульптура аиста с малышом сегодня — один из самых главных и востребованных символов. Нацпроект „Демография“, который реализуется по инициативе президента Владимира Путина, предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и повышение рождаемости, — сказал губернатор. — Для реализации проекта предприняты беспрецедентные меры. Это поддержка семей с детьми, укрепление инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, других направлений. В том числе тех, цель которых — развитие способностей и таланов молодого поколения. У вас это уже сейчас отлично получается. Ваша юная соседка София Каменева стала участницей телепроекта „Голос. Дети-8″, финалисткой конкурса „Детская Новая Волна-2021″. Я очень рад, что в нашем регионе такие талантливые дети“.

Любимов отметил, что в перспективе там можно будет сформировать туристический маршрут, включающий „Вишневый сад“ и „Дубовую рощу“."Мы вам обязательно поможем реализовать наиболее конструктивные и нужные для людей проекты. Для меня важно, что программа поддержки местных инициатив не только предоставляет максимум возможностей для благоустройства территорий, создания спортплощадок, рекреационных зон, — сказал Николай Любимов. — У проекта есть другие, не столь очевидные, но не менее важные плюсы. Он позволяет объединиться, почувствовать себя единой командой, способной на многое, готовой и дальше работать на повышение качества жизни людей“. Представители ТОС высказали, что озабочены неухоженным состоянием огороженного участка около дома № 10 по улице Васильевской и поинтересовались, кто должен следить за состоянием этой территории. По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, территория находится в аренде. Губернатор отметил, что в любом случае она должна содержаться в порядке и рекомендовал Елене Сорокиной обязательно провести соответствующую работу с арендаторами.

Также на встрече обсудили вопросы экологии, расширении дороги по улице Сережина Гора, включение территории „Мамин сквер“ в постоянный маршрут патрулирования сотрудниками полиции совместно с добровольными народными дружинниками, строительство социальных объектов, в том числе поликлиники. Губернатор отметил, что этот объект включат в федеральную программу, разработанную по поручению президента Владимира Путина. „По поликлинике вопрос обязательно будет решен. Сейчас уже уточняем сроки, поскольку это связано, в том числе, с финансированием из федерального бюджета“, — сказал Николай Любимов.