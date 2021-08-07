В Рязани прошел салют в честь Дня города
В Рязани салют в честь Дня города прошел в субботу, 7 августа. Он начался в 22:00 и продолжался восемь минут. Фейерверки запускали с территории закрытого 1-го депо управления троллейбуса.
В Рязани салют в честь Дня города прошел в субботу, 7 августа. Он начался в 22:00 и продолжался восемь минут.
Фейерверки запускали с территории закрытого 1-го депо управления троллейбуса.
На площади Победы собрались около 600-700 зрителей, еще столько же смотрели салют из Парка железнодорожников.