В Рязани на площади Победы засняли мужчину с окровавленной головой
На кадрах видно, как на ступеньках возле одного из магазинов сидит мужчина с окровавленной головой.
В Рязани на площади Победы засняли мужчину с окровавленной головой. Соответствующий пост в пятницу, 6 августа, разместили пользователи в социальных сетях.
На кадрах видно, как на ступеньках возле одного из магазинов сидит мужчина с окровавленной головой. Второй молодой человек держит тряпку, чтобы приостановить кровотечение.
Официальные подробности случившегося выясняются.