Рязанские активисты рассказали о замусоренном береге Оки

По их словам, свалка образовалась в районе бывшего плашкоутного моста.

Активисты Экологического рязанского альянса рассказали о замусоренном береге Оки. Пост об этом в четверг, 5 августа, они разместили в своей группе в соцсети .

По их словам, свалка образовалась в районе бывшего плашкоутного моста.

«Раньше мы тут купались, загорали. Не так давно мы устраивали в этих местах субботники и теперь вот такое! Сейчас даже людей не направишь, только технику и страшно представить, что будет здесь дальше”, — отмечается в посте.

Активисты направили письма рязанским властям, в министерство природопользования и прокуратуру.