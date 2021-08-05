Рязанские активисты рассказали о замусоренном береге Оки
По их словам, свалка образовалась в районе бывшего плашкоутного моста.
Активисты Экологического рязанского альянса рассказали о замусоренном береге Оки. Пост об этом в четверг, 5 августа, они разместили в своей группе в
По их словам, свалка образовалась в районе бывшего плашкоутного моста.
«Раньше мы тут купались, загорали. Не так давно мы устраивали в этих местах субботники и теперь вот такое! Сейчас даже людей не направишь, только технику и страшно представить, что будет здесь дальше”, — отмечается в посте.
Активисты направили письма рязанским властям, в министерство природопользования и прокуратуру.