Роспотребнадзор рассказал о сложностях определения штамма коронавируса

По внешним признакам штамм определить невозможно, требуется специальное лабораторное исследование.

Роспотребнадзор рассказал о сложностях определения штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что определить штамм коронавируса по внешним признакам невозможно. Для этого нужно провести специально лабораторное исследование — секвенирование. Это расшифровка генома вируса или его фрагмента в лабораторных условиях.

Также сообщается, что во многих странах мира самым распространенным является штамм «дельта». В России на него приходится 68% всех случаев заражения.