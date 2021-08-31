Волонтеры рассказали рязанцам про день пропавших без вести

Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 (800)700-54-52.

Волонтеры рассказали рязанцам про день пропавших без вести

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали рязанцам про день пропавших без вести. По всему миру его отмечают 30 августа.

В Рязанской области есть поиски, которые длятся месяцами и даже годами.

«За каждым таким поиском близкие, родные, поисковики, звонки в больницы и морги, расклеенные ориентировки и посты в соцсетях. Этих людей продолжают искать и ждать дома», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили сделать репосты в соцсетях. Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 (800)700-54-52.

Ориентировки на пропавших рязанцев доступны по ссылке. Среди них 26-летняя Елена Логунова. Девушка вышла из дома 25 июля и пропала.