В Шацком районе задержали иностранца, находившегося в международном розыске

В своей стране мужчину подозревают в растрате и служебном подлоге.

В Шацком районе задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

32-летний гражданин одной из стран Средней Азии прибыл в Россию на законных основаниях. Полицейские выяснили, что недавно на мужчину выставили ориентировку на розыск. В своей стране мужчину подозревают в растрате и служебном подлоге.

Иностранца задержали. Решается вопрос о выдаче злоумышленника инициаторам розыска.