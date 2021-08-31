В Шацком районе задержали иностранца, находившегося в международном розыске
В своей стране мужчину подозревают в растрате и служебном подлоге.
В Шацком районе задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом
32-летний гражданин одной из стран Средней Азии прибыл в Россию на законных основаниях. Полицейские выяснили, что недавно на мужчину выставили ориентировку на розыск. В своей стране мужчину подозревают в растрате и служебном подлоге.
Иностранца задержали. Решается вопрос о выдаче злоумышленника инициаторам розыска.