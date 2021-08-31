В Рязани зафиксировали превышение концентрации сероводорода

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,6 ПДК. Еще большее превышение — 4,7 ПДК выявил этот же пост 31 августа в 00:20. По словам представителя министерства, информацию передали в федеральные контрольно-надзорные органы.

Рязанцы продолжают жаловаться на загрязнение воздуха и неприятный запах в городе. Утром во вторник, 31 августа, на странице губернатор Николая Любимова «ВКонтакте» появился очередной пост на эту тему.

«Дети идут в детские сады, на улице Тимуровцев вдохнуть нельзя, ужасный запах газа, нефти, мазута, — говорится в сообщении. — Людям снова выходить? Дети в группах сейчас пойдут на прогулки… невыносимо. Пока шли проверки, июнь-июль, было относительно чисто, весь август же ни окно открыть, ни на улицу выйти».



Через несколько часов появился ответ от регионального минприроды. В ведомстве заявили, что 30 августа в 23:40 стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом, установленный в Дашково-Песочне, выявил превышение ПДК сероводорода.



Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,6 ПДК. Еще большее превышение — 4,7 ПДК выявил этот же пост 31 августа в 00:20. По словам представителя министерства, информацию передали в федеральные контрольно-надзорные органы.



Рязанцам порекомендовали оперативно сообщать о случаях загрязнения воздуха в городскую дежурную службу по телефону 55-00-41, чтобы дежурные передвижные экологические лаборатории выехали для отбора проб.