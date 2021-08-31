В Рязани открыли движение по улице Советской Армии

Движение открыто в обе стороны. Также отмечается, что полностью выполнено расширение на Касимовском шоссе.

В Рязани открыли движение по улице Советской Армии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в мэрии.

Движение открыто в обе стороны. Также отмечается, что полностью выполнено расширение на Касимовском шоссе.

В связи с этим автобусы № 20 станут ходить по прежней схеме: они будут следовать через остановки «Строительное управление» и «Магазин» на Касимовском шоссе.























