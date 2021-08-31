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В Рязани молодой человек ранил ножом знакомого
Рязанец выпивал с 26-летним знакомым в Лесопарке. Во время ссоры он ударил приятеля ножом в живот.

В Рязани задержали молодого человека, который ранил ножом знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером во время патрулирования полиция заметила на Солотчинском шоссе пьяного молодого человека. Правоохранители решили составить в отношении 25-летнего рязанца протокол о нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

Когда его доставили в отдел, полиция получила из дежурной части информацию о том, что за причинение вреда здоровью разыскивается мужчина. Приметы задержанного и разыскиваемого оказались схожими.

Выяснилось, что рязанец выпивал с 26-летним знакомым в Лесопарке. Во время ссоры он ударил приятеля ножом в живот. Злоумышленник скрылся, а пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего уточняются.