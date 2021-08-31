В полиции рассказали подробности аварии под Новомичуринском

35-летняя жительница Пронска на «ВАЗ-21154» не справилась с управлением и столкнулась с Toyota Yaris, за рулем которого была 31-летняя жительница Новомичуринска.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности аварии под Новомичуринском.

ДТП произошло в понедельник, 30 августа, в Пронском районе на 7-м километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин — Новомичуринск». 35-летняя жительница Пронска на «ВАЗ-21154» не справилась с управлением и столкнулась с Toyota Yaris, за рулем которого была 31-летняя жительница Новомичуринска.

В результате аварии водителя «пятнадцатой» госпитализировали с травмами. Водитель и 39-летняя пассажирка иномарки также получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель «пятнадцатой» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой лоб в лоб.