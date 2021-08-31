Под Новомичуринском лоб в лоб столкнулись две легковушки

В результате ДТП пострадали три женщины — водители обеих машин и пассажирка Toyota. Водителя ВАЗ-2115 доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Под Новомичуринском лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла в понедельник, 30 августа, в 17:30 недалеко от Новомичуринска. Около реки Галина столкнулись «ВАЗ-2115» и Toyota Yaris.

Очевидцы сообщили, что «пятнадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой, которая двигалась в сторону Новомичуринска.

В результате ДТП пострадали три женщины — водители обеих машин и пассажирка Toyota.

Водителя ВАЗ-2115 доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажирка иномарки от госпитализации отказались.