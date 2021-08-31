Под Новомичуринском лоб в лоб столкнулись две легковушки
В результате ДТП пострадали три женщины — водители обеих машин и пассажирка Toyota. Водителя ВАЗ-2115 доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Под Новомичуринском лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом
Авария произошла в понедельник, 30 августа, в 17:30 недалеко от Новомичуринска. Около реки Галина столкнулись «ВАЗ-2115» и Toyota Yaris.
Очевидцы сообщили, что «пятнадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой, которая двигалась в сторону Новомичуринска.
В результате ДТП пострадали три женщины — водители обеих машин и пассажирка Toyota.
Водителя ВАЗ-2115 доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажирка иномарки от госпитализации отказались.