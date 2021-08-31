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Стали известны подробности пожара на складе в Касимове
Пожар потушили в 16:58. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о подробностях пожара в Касимове.

Вызов поступил в понедельник, 30 августа, в 13:12. Горело металлическое сооружение из сэндвич панелей. Огонь повредил всю площадь здания в 400 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали шесть пожарных автомобилей и 13 человек личного состава противопожарной службы.

В 13:46 пожар локализовали, открытое горение ликвидировали в 14:02. Пожар полностью потушили в 16:58. Пострадавших нет.

Точная причина пожара и ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что горит склад возле магазина.