Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил Рязанскую область

Во вторник, 31 августа, Рязанскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Вместе с губернатором Николаем Любимовым и главным федеральным инспектором по Рязанской области Михаилом Максимовым он побывал в разных местах региона.

Во вторник, 31 августа, Рязанскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Сначала вместе с губернатором Николаем Любимовым и главным федеральным инспектором по Рязанской области Михаилом Максимовым он побывал в Свято-Троицком монастыре Рязани.



Игумен монастыря архимандрит Андрей (Крехов) провел экскурсию по монастырскому комплексу. Гостям рассказали об истории возникновения обители, как работает монастырь сейчас. Например, обитель активно принимает паломников из разных регионов страны.

По словам игумена, братия и волонтеры также заняты приведением в порядок тропы Сергия Радонежского. Она проходит рядом с монастырем.



А еще об одной «тропе» полномочному представителю президента рассказали в Солотче. Там благоустраивают «Тропу Паустовского», которая считается туристическим объектом и входит в эколого-туристский кластер «Паустовский».



Сейчас разработали пять вариантов маршрутов протяженностью от 7 до 30 км. Они промаркированы и оборудованы информационными стендами, имеются аудиогиды. В дальнейшем планируется организовать комфортные места отдыха. Игорь Щеголев положительно оценил перспективы дальнейшего развития «Тропы Паустовского».



Губернатор и полпред посетили дом-музей Пожалостина, вблизи которого проходит экотропа. Сотрудники учреждения разработали экскурсию «По тропе Паустовского» — до реки Солотча и монастырского озера. Кроме того, в музее есть литературная экспозиция, рассказывающая о пребывании Паустовского в усадьбе Пожалостина.



Во время визита Игорь Щеголев лично познакомился с работой филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». Ему и Николаю Любимову презентовали центр управления сетями (ЦУС) филиала Рязаньэнерго.



Вместе с Николаем Любимовым Игорь Щеголев отправился на полигон «Дубровичи» на конкурс «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». Они посетили финал, когда проходила эстафета на боевых машинах.



Побывал Игорь Щеголев и в федеральном научном центре пчеловодства, который находится в Рыбновском районе.



Во время встречи Игорь Щеголев обсудил с Николаем Любимовым, как в регионе борются с распространением коронавируса. Губернатор объяснил, что ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется, количество заболевших снижается. В медучреждениях есть запас свободных коек — более 35%. В регионе продолжается кампания по вакцинации.



«Вакцины в регионе достаточно — порядка 50 тысяч доз. Работают 60 пунктов вакцинации. Уже привито 47,6% от плана. Мы усиливаем разъяснительную работу с гражданами. На некоторых предприятиях число вакцинированных составляет 60-70%", — сказал Любимов.



Говоря о ситуации в экономике, Николай Любимов отметил, что индекс промышленного производства составляет 108%. Хорошие результаты демонстрирует отрасль металлообработки, сфера услуг. Достойные показатели отмечаются в сельском хозяйстве.



«Основные усилия в пандемию были направлены на помощь производителям. По количеству и качеству мер поддержки, предоставленных бизнесу, Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов. Темпов мы не сбавляем. В прошлом году создали Агентство производственных систем и компетенций, где сосредоточены все инструменты поддержки предпринимательства», — пояснил глава области.