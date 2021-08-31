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Мэрия попросила рязанцев пройти опрос о новом маршруте, соединяющем поселок Мехзавода и Московское шоссе
Автобус начнет маршрут от остановки «поселок Мехзавода» и поедет в направлении Московского района автобусы будут следовать через остановки «Вокзальная улица», «улица Чкалова» (в сторону вокзала «Рязань-2»), «Вокзал Рязань-2» для высадки пассажиров, которые направляются в центр города из района Дашки Военные и с Михайловского шоссе. Также планируется забирать с пассажиров с остановок в Канищеве и поселке Недостоево.

Горадминистрация запустила опрос по организации нового маршрута, соединяющего поселок Мехзавода, Михайловское шоссе с Московским районом. Об этом сообщил сайт мэрии.

Опрос опубликован на официальной странице группы администрации «ВКонтакте».

Автобус начнет маршрут от остановки «поселок Мехзавода» и поедет в направлении Московского района автобусы будут следовать через остановки «Вокзальная улица», «улица Чкалова» (в сторону вокзала «Рязань-2»), «Вокзал Рязань-2» для высадки пассажиров, которые направляются в центр города из района Дашки Военные и с Михайловского шоссе. Также планируется забирать с пассажиров с остановок в Канищеве и поселке Недостоево.

При движении из Канищева, Недостова после «ТЦ Барс» автобусы поедут до вокзала «Рязань-2» для разворота в районе гостиницы «Ловеч». Далее автобус проследует до остановки «Вокзал Рязань-1», проедет на Первомайский проспект для посадки (высадки) пассажиров на остановках «Гостиница Первомайская», «площадь Победы», «Вокзальная улица», следующих в сторону Михайловского шоссе, поселка Мехзавода.

Наименование остановок, через которые поедет автобус: поселок Мехзавода, Кирпичный завод (улица Кирпичного завода), Керамзавод, Магазин (Октябрьский городок), Автомобильный институт, пивзавод, база с/х техники, Энергетическая, Михайловское шоссе, Вокзальная улица, (в прямом направлении по улицк Чкалова), (в обратном направлении вокзал Рязань-1, гостиница Первомайская, площадь Победы), Вокзал Рязань-2, ТД «Барс», ТРЦ «Премьер», Автовокзал Центральный, университет МВД России, Рязанская таможня, спорткомплекс Чайка, Троллейбусное депо № 2, улица Интернациональная, 23, Муниципальный рынок, 3-й квартал, аптека, школа (улица Интернациональная), больничный комплекс, Телезавод, ГПТУ, улица Интернациональная, завод ТКПО, Дягилевская ТЭЦ, Комбайновый завод, Сельских строителей дом № 1 В, Сельских строителей дом № 2, Недостоево.

Также предполагается, что автобусы поедут через: улицы Кирпичного завода, Керамзавода, Военных Автомобилистов, Михайловское шоссе, Московское шоссе, Вокзальную, Чкалова, Первомайский проспект, проезд Шабулина, Интернациональную, Промышленную, Сельских строителей.

Мнение о маршруте можно выразить здесь.