Дело об убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой передали в суд

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передали для рассмотрения в Железнодорожный суд Рязани.

Дело об убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В январе 2021 года супруги Шепляковы находились в своей квартире на улице Гоголя. В ходе возникшего конфликта 38-летний мужчина несколько раз ударил свою жену охотничьим ножом в область головы, шеи, груди и рук. 33-летняя Жанна Шеплякова скончалась на месте.

Злоумышленник уехал из квартиры в соседний регион, его задержали.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передали для рассмотрения в Железнодорожный суд Рязани.

Напомним, тело главного редактора интернет портала «Рязань.Лайф» обнаружили вечером 15 января. Коллеги предположили, что ее мог убить муж. Выяснилось, что незадолго до трагедии Жанна подала на развод и супруги проживали отдельно.