В Рязанской области сорвались аукционы по ремонту 11 школ и детсадов
Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что из-за подорожания цен на стройматериалы с аукциона сорвались контракты по 11 объектам. Об этом стало известно на заседании облправительства 30 августа.
Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что из-за подорожания цен на стройматериалы с аукциона сорвались контракты по 11 объектам. Об этом стало известно на заседании облправительства 30 августа.
«Серьезной проблемой стало резкое подорожание строительных материалов. В связи с чем по 11 объектам торговые процедуры не состоялись по причине отсутствия участников. И это действительно проблема», — подчеркнула Щетинкина.
О каких объектах идет речь, министр образования не уточнила.