В Рязанской области сорвались аукционы по ремонту 11 школ и детсадов

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что из-за подорожания цен на стройматериалы с аукциона сорвались контракты по 11 объектам. Об этом стало известно на заседании облправительства 30 августа.