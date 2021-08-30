В Рязани 26 улиц останутся без света
Электричество отключат во вторник, 31 августа, с 10:00 до 16:00. Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».
В Рязани 26 улиц останутся без света. Об этом
Во вторник, 31 августа с 10:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:
Недостоево
- улица Новостройка;
- улица Призаводская;
- улица Садовая;
- улица Школьная;
Семчино
- улица Советская;
- улица Школьная;
- улица Колхозная;
- улица Свободы;
Канищево
- улица Дачная;
- улица Луговая;
- улица Советская;
- улица Хрюкина;
- улица Колхозная;
- улица Ленпоселок;
- улица 1 Мая;
- улица Преображенская;
- улица Вишневый переулок;
- улица Новая;
- улица Семчин Лоск;
- улица Трехреченская;
- улица Озерный проезд;
- улица 1-й Озерный переулок;
- улица 2-й Озерный переулок;
- улица 3-й Озерный переулок;
- улица 4-й Озерный переулок;
- улица 5-й Озерный переулок.
Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».