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В Рязани 26 улиц останутся без света
Электричество отключат во вторник, 31 августа, с 10:00 до 16:00. Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».

В Рязани 26 улиц останутся без света. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 31 августа с 10:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

Недостоево



  • улица Новостройка;

  • улица Призаводская;

  • улица Садовая;

  • улица Школьная;


Семчино



  • улица Советская;

  • улица Школьная;

  • улица Колхозная;

  • улица Свободы;


Канищево



  • улица Дачная;

  • улица Луговая;

  • улица Советская;

  • улица Хрюкина;

  • улица Колхозная;

  • улица Ленпоселок;

  • улица 1 Мая;

  • улица Преображенская;

  • улица Вишневый переулок;

  • улица Новая;




  • улица Семчин Лоск;

  • улица Трехреченская;

  • улица Озерный проезд;

  • улица 1-й Озерный переулок;

  • улица 2-й Озерный переулок;

  • улица 3-й Озерный переулок;

  • улица 4-й Озерный переулок;

  • улица 5-й Озерный переулок.


Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».