В Рязани 26 улиц останутся без света

Электричество отключат во вторник, 31 августа, с 10:00 до 16:00. Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».

В Рязани 26 улиц останутся без света. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 31 августа с 10:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

Недостоево



улица Новостройка;



улица Призаводская;



улица Садовая;



улица Школьная;



Семчино



улица Советская;



улица Школьная;



улица Колхозная;



улица Свободы;



Канищево



улица Дачная;



улица Луговая;



улица Советская;



улица Хрюкина;



улица Колхозная;



улица Ленпоселок;



улица 1 Мая;



улица Преображенская;



улица Вишневый переулок;



улица Новая;





улица Семчин Лоск;



улица Трехреченская;



улица Озерный проезд;



улица 1-й Озерный переулок;



улица 2-й Озерный переулок;



улица 3-й Озерный переулок;



улица 4-й Озерный переулок;



улица 5-й Озерный переулок.



Причина отключения — работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».